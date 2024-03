Usa: campagna di Biden, a novembre saremo noi contro Trump e la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrà sfidare il suo predecessore, Donald Trump, e “il suo movimento di destra Maga” alle elezioni di novembre. Lo ha scritto lo staff della campagna elettorale di Biden in una comunicazione inviata ai sostenitori mentre è in corso il conteggio dei voti per le primarie democratiche e repubblicane in diversi Stati, in occasione del Super martedì. “Donald Trump sta spazzando via i suoi avversari: saremo noi contro lui e la destra”, si legge nel messaggio. (Was)