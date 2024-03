Usa: Super martedì, Biden vince le primarie democratiche in Massachusetts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Massachusetts, ottenendo un’altra facile vittoria contro il deputato Dean Phillips. Stando alle proiezioni preliminari, con poche migliaia di voti che sono stati già conteggiati, Biden ha ottenuto il 69,8 per cento dei voti contro l’otto per cento di Phillips. L’11,3 per cento degli elettori ha selezionato l’opzione “nessuna preferenza”. (Was)