Venezuela: commissione elettorale fissa le presidenziali al 28 luglio

- La commissione nazionale elettorale del Venezuela (Cne) ha comunicato che le elezioni per la presidenza si terranno il 28 luglio. Il calendario, adottato all'unanimità dal Cne, prevede che le candidature per la presidenza potranno essere effettuate tra il 21 e il 25 di marzo, mentre la campagna elettorale sarà tra il 4 e il 25 di luglio. Il 16 aprile, inoltre, scade il termine per l'aggiornamento dell'anagrafe elettorale. Il programma, diffuso con una breve comunicazione ai media effettuata dal presidente del Cne, Elvis Amoroso, anticipa di molto la data delle presidenziali, che tradizionalmente si svolgevano nel quarto trimestre dell'anno, e condiziona molte delle variabili di cui si discuteva alla vigilia. (segue) (Vec)