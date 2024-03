Venezuela: commissione elettorale fissa le presidenziali al 28 luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura a metà aprile del registro elettorale rende inoltre quasi impossibile aggiornare il registro dei venezuelani all'estero, un bacino di voti che si vuole generalmente vicino alle opposizioni essendo in gran parte composto da gente che ha lasciato il Paese per difficoltà socioeconomiche o in protesta per le posizioni politiche. Non a caso l'aggiornamento del registro è stato da sempre una delle richieste principali delle opposizioni. Infine i tempi così costretti paiono escludere la partecipazione di missioni di osservatori elettorali internazionali, considerata la complessità dei passaggi necessari per autorizzarle. (Vec)