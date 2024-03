Energia: Repubblica Ceca, Orano firma accordo con Cez per servizi di arricchimento uranio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Orano, attivo nel settore nucleare, ha firmato con l'azienda ceca Cez, specializzata nella fornitura di elettricità, che prevede la fornitura di servizi per l'arricchimento dell'uranio. È quanto si legge in un comunicato diffusa da Orano, in occasione della visita del presidente Emmanuel Macron a Praga. Nella nota il gruppo francese spiega che fornirà uranio arricchito trasformato in combustibile alla centrale nucleare di Dukovany. Già alla fine dell'anno il gruppo francese aveva stretto un accordo per la fornitura di servizi di conversione e di arricchimento d'uranio destinato alla centrale nucleare di Temelin. (Frp)