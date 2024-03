© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi si congratulano con i cittadini dell’Indonesia dopo le elezioni, e il presidente Joe Biden è ansioso di collaborare con la nuova leadership e rafforzare la cooperazione con un partner strategico. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (segue) (Was)