Indonesia: Casa Bianca si congratula dopo elezioni, ansiosi di collaborare con partner strategico (2)

- Prabowo Subianto, attuale ministro della Difesa dell’Indonesia, si è dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali la sera stessa del voto, 14 febbraio, sebbene i risultati definitivi siano attesi solo il mese prossimo. Le ultime proiezioni, in effetti, attribuiscono al candidato del partito nazionalconservatore Movimento della Grande Indonesia (Partito Gerindra), alla guida della coalizione Indonesia avanzata, il 58 per cento circa delle preferenze. L’ex governatore di Giacarta Anies Basedan è intorno al 25 per cento, mentre l’ex governatore di Giava centrale Ganjar Pranowo intorno al 16 per cento. I dati, se confermati, non renderebbero necessario un secondo turno, previsto nel caso in cui nessuno candidato superi la soglia del 50 per cento (e di almeno il 20 per cento in metà delle 38 province del Paese). (segue) (Was)