Ucraina: Casa Bianca, forte coesione su sostegno a Kiev, incontro Biden-Meloni lo dimostra

- Il sostegno internazionale nei confronti dell’Ucraina continua ad essere forte. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Lo abbiamo visto con la visita a Washington della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che ha incontrato il presidente Joe Biden alla Casa Bianca”, ha detto, aggiungendo che nella comunità internazionale vi è “grande unità per il sostegno all’Ucraina: le preoccupazioni per le possibili implicazioni del conflitto sono condivise”. (Was)