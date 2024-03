Sanità: Lorenzin (Pd), importante ddl per utilizzo dati sanitari secondari per tutela salute cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si è cercata una soluzione che non minasse i principi sanciti dalla regolamentazione della privacy – ha sottolineato la Lorenzin – ma potesse offrire una nuova prospettiva, protetta e regolata per la gestione dei dati secondari per l’attuazione della medicina preventiva”. “Abbiamo mutuato l’esperienza della sand-box, maturata nel contesto fortemente disciplinato della finanza – conclude Lorenzin – immaginando di utilizzarlo in ambito sanitario. Il modello sand-box fa tesoro dell’esperienza maturata nel contesto fortemente disciplinato della finanza, configura uno spazio controllato e limitato, nel tempo e nello spazio, dove poter sperimentare quale possa essere la migliore soluzione regolativa in un contesto di innovazione digitale, senza pregiudicare il diritto alla riservatezza del cittadino, ne deregolando o costituendo un’eccezione alle regole della privacy, ma tutelando la salute”. (Rin)