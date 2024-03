Usa: senatore democratico Menendez accusato anche di ostruzione alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Bob Menendez è stato accusato anche di ostruzione alla giustizia, insieme alla moglie Nadine. La nuova incriminazione arriva dopo che il senatore del New Jersey è stato accusato lo scorso anno di corruzione e collusione con i governi di Turchia e Qatar. Menendez, insieme alla moglie, avrebbe accettato tangenti in denaro e in lingotti d’oro, oltre a diversi regali di lusso, in cambio di favori politici. (Was)