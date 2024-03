Usa-Irlanda: il premier Leo Varadkar da Biden il 17 marzo per San Patrizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà alla Casa Bianca il capo del governo irlandese, Leo Varadkar, il prossimo 17 marzo, per un colloquio bilaterale a cui seguirà un evento per celebrare la festa di San Patrizio. Lo ha annunciato in una nota la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre. I due leader discuteranno il futuro della partnership bilaterale e diversi temi internazionali, come il sostegno all’Ucraina e le tensioni in Medio Oriente. L’incontro sarà anche una occasione per ribadire il sostegno dei due Paesi all’accordo del Venerdì Santo. (Was)