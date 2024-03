Gaza: consigliere Usa Sullivan vede premier del Qatar, focus su accordo per gli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, per discutere le trattative tese a raggiungere un accordo per un nuovo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi ancora in mano a Hamas. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito la proposta attualmente al centro dei negoziati che continuano tra i rappresentanti di Usa, Israele, Egitto e Qatar, che prevede un cessate il fuoco di almeno sei settimane per consentire il rilascio dei malati, dei feriti, degli anziani e delle donne che sono ancora ostaggio del movimento islamista palestinese. I due hanno anche ricordato che un accordo consentirebbe un rafforzamento dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile. (Was)