Emirati-Paraguay: governo presenta richiesta per aprire ambasciata ad Assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati arabi uniti (Eau) hanno presentato al governo del Paraguay una richiesta per l'apertura di un'ambasciata nella città di Assunzione. Lo afferma un comunicato del governo paraguaiano. "L'ambasciata degli Emirati arabi uniti, con sede a Buenos Aires (Argentina), ha consegnato a questa istituzione la lettera inviata dal ministero degli Esteri", riporta il documento. "Vale la pena ricordare che il Paraguay ha una rappresentanza diplomatica in Argentina e che i governi lavorano per rafforzare le relazioni bilaterali e progetti comuni di reciproco vantaggio", conclude.(Abu)