Paraguay: a febbraio inflazione in aumento del 2,9 per cento su anno

- A febbraio, l'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) del Paraguay è cresciuto del 2,9 per cento su base annua, 0,5 per cento di meno dell'indice registrato a gennaio. Lo riferisce un comunicato della Banca centrale del paraguay (Bcp). L'inflazione mensile si è attestata allo 0 per cento, "inferiore al 0,5 per cento registrato nello stesso mese dell'anno precedente", afferma l'organismo. L'inflation core è stata "superiore all'inflazione mensile totale (0,2 per cento)", spiega la Bcp. "Pertanto, l'inflazione interannuale è raggiunto il 3,2 per cento".(Abu)