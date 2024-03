Brasile: Toyota annuncia investimenti pari a due miliardi di euro fino al 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La somma degli investimenti previsti dalle aziende del settore automobilistico nel Paese nei prossimi anni supera già i 50 miliardi di reais (circa 9,2 miliardi di euro). Nel mese scorso, Volkswagen ha annunciato investimenti pari a 16 miliardi di reais (circa 3 miliardi di euro) entro il 2028. L'annuncio è stato fatto nella fabbrica della Volkswagen a Sao Bernardo do Campo, nello Stato di San Paolo, insieme al presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. Saranno investiti circa nove miliardi di reais (circa 1,6 miliardi di euro) tra il 2026 e il 2028, valore che si somma agli altri sette miliardi (1,3 miliardi di euro) già previsti per il periodo 2022-2026. "Volkswagen riafferma la sua fiducia in Brasile e più che raddoppia i suoi investimenti, portandoli a 16 miliardi di reais", ha dichiarato l'amministratore delegato della Volkswagen Brasile, Ciro Possobom, aggiungendo che "inizialmente, il nuovo contributo prevede già lo sviluppo e la produzione di progetti innovativi focalizzati sulla decarbonizzazione per i quattro stabilimenti Volkswagen in Brasile". (Brs)