Abruzzo 2024: Meloni chiude campagna Marsilio e predica ottimismo, sarebbe devastante tornare indietro

- A pochi giorni dalla sconfitta elettorale in Sardegna, la prima nelle urne dall’insediamento a palazzo Chigi della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il centrodestra si è ritrovato oggi a Pescara per tirare la volata al candidato unitario in Abruzzo e presidente uscente, Marco Marsilio, e scongiurare “l’effetto Sardegna” che fa sperare il centrosinistra “allargato” ad Azione e Italia viva. Dal palco di Pescara, e ancor prima dalla Camera di commercio di Teramo, la presidente Meloni si è detta “ottimista” per il risultato del voto. Anche perché “fermare il lavoro fatto da Marsilio, tornare indietro, sarebbe devastante” per la regione ed il territorio. Intervenendo al termine del comizio in favore del presidente uscente - e fedelissimo fin dai tempi della militanza romana - la presidente Meloni ha dovuto accorciare il proprio intervento a causa della pioggia scrosciante. Un buon presagio visto che l’ultima volta a Pescara, sotto il diluvio, era “a ridosso delle elezioni politiche, quando sono stata eletta, e dunque la pioggia non è una brutta cosa”. (segue) (Rin)