Ucraina: Casa Bianca, Zelensky non ha mai chiesto invio di truppe straniere

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non ha mai chiesto l’invio di truppe straniere in Ucraina, per combattere contro la Russia. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti non invieranno soldati sul campo, e Zelensky non li ha chiesti: le autorità ucraine hanno solo chiesto gli strumenti di cui hanno bisogno per difendersi”, ha detto. (Was)