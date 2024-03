Venezuela: accusata di "istigazione all'odio", DW chiede riapertura del canale televisivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cos'altro fa la Deutsche Welle "se non coprire il genocidio a Gaza? Mentire, diffamare e propagare l'odio contro il Venezuela. Le loro bufale sono disgustose, ma è triste anche la povertà del loro contenuto. Vale la pena denunciare", proseguiva Nanez. Nelle stesse ore, era lo stesso presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ad attaccare la Deutshce Welle, un media "nazista" che assieme alla "Cnn" e alla "Ap", avrebbero ordito una "campagna" contraria al governo, proprio nell'anno delle elezioni. "Hanno ordito una campagna per sporcare il Venezuela. Attenzione a questa iniziativa che è parte della campagna legata all'anno elettorale". Poco dopo il segnale via cavo dell'emittente risultava oscurato. Si tratta della seconda volta, nel giro di pochi anni, che Caracas chiude il canale tedesco: la prima volta è stata nell'aprile del 2019 nel momento in cui l'oppositore Juan Guaidò avviava la tappa del cosiddetto "governo ad interim". (Geb)