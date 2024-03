Decreto ex Ilva: Siracusano, buona notizia proroga indennità aree crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa dei territori siciliani di Gela e Termini Imerese, che non hanno più diritto a percepire la Naspi, "sarà prorogata fino a dicembre 2024. Lo prevede un emendamento al decreto ex Ilva, sul quale ho lavorato intensamente e al quale il governo ha dato parere favorevole, approvato in Aula al Senato". Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Una buona notizia per tanti lavoratori e per tante famiglie siciliane che potranno affrontare i prossimi mesi con un po' più di serenità. La misura - ha proseguito - era scaduta il 31 dicembre 2023 ed era orientata a salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana". "Ringrazio in particolar modo il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo e anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante, presentatori dell'emendamento", ha concluso.(Rin)