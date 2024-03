Francia-Repubblica Ceca: firmata roadmap per partenariato bilaterale 2024-2028, Macron spinge su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita a Praga il presidente francese Emmanuel Macron ha firmato con il primo ministro ceco Petr Fiala la roadmap del partenariato bilaterale 2024-2028 che prrvede, tra i vari punti, lo sviluppo del nucleare. Per l'occasione, Macron ha ricordato la candidatura del gruppo energetico francese Edf per la partecipazione allo sviluppo del programma nucleare della Repubblica ceca. "Il rinascimento del nucleare ceco che comincia con il progetto della centrale di Dukovany ha il potenziale per creare un flotta europea sulla tecnologia" per i reattori Epr che sarà "100 per cento europea", ha detto il presidente francese.(Frp)