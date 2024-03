Gaza: Blinken incontra Benny Gantz, servono “misure urgenti” per aiuti ai civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington l’ex ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, componente del gabinetto di guerra del governo di Benjamin Netanyahu. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele a difendersi contro il movimento islamista palestinese di Hamas, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. Blinken ha anche sottolineato ancora una volta la necessità di raggiungere un accordo per liberare gli ostaggi che si trovano ancora nella Striscia di Gaza, rafforzando al contempo l’assistenza umanitaria alla popolazione civile. Su quest’ultimo punto, il segretario di Stato ha esortato il governo israeliano a prendere “misure urgenti” per facilitare e rafforzare la distribuzione di aiuti, anche attraverso l’apertura di nuovi valichi come quello di Kerem Shalom. In aggiunta, Blinken ha affermato che una operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah deve avvenire solo con “un piano credibile e realizzabile sul piano umanitario, alla luce dei rischi per i civili”. (Was)