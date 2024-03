Polonia: ministro Difesa, comitato di sicurezza discuterà dei palloni sonda sospetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre palloni sonda trovati nella regione della Varmia-Masuria, nel nordest della Polonia, saranno oggetto di discussione da parte del comitato di sicurezza. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Il comitato è stato convocato per la prossima settimana, dopo il rientro del presidente Andrzej Duda e del premier Donald Tusk da una visita negli Stati Uniti. “Negli ultimi giorni in Varmia-Masuria sono stati trovati non uno, ma tre palloni meteorologici”, ha riferito un portavoce di polizia. (Vap)