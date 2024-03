Decreto ex Ilva: Urso, ci vogliono coesione e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Per quanto riguarda il decreto ex Ilva, "ringrazio i senatori per la piena collaborazione manifestata nell'iter del provvedimento che ha consentito di migliorarne il testo, raccogliendo anche ulteriori indicazioni delle forze sociali e produttive. Siamo in una fase decisiva che necessita della massima responsabilità e della più ampia condivisione per salvare gli stabilimenti dell'ex Ilva e rilanciare la siderurgia nazionale, asset fondamentale per riaffermare l'industria italiana”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del voto finale dell'Aula del Senato al Dl ex Ilva. “Posso assicurare – ha proseguito – che questa coesione e responsabilità che oggi emerge dal Senato è quanto ho riscontrato tra i lavoratori di Taranto e anche tra le imprese della filiera e dell'indotto a cui oggi diamo alcune significative risposte". (segue) (Rin)