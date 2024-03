Pisa: Schlein, Pd sempre dalla parte della legalità, ma non è stato singolo episodio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "è da sempre dalla parte del rispetto della legge e della legalità e se vediamo un eccesso verso i minori in piazza lo diciamo, ma non manca la solidarietà se oggetto di violenza sono gli esponenti delle forze dell'ordine". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di "Porta a porta" che andrà in onda stasera su Rai1. Quello di Pisa "non è stato solo un episodio, è vero che in molte manifestazioni gli incidenti si sono verificati in maniera ridotta, ma quella non è stata la prima volta in cui abbiamo visto una repressione sui giovani e i minori soprattutto", ha concluso la segretaria. (Rin)