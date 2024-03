Dossieraggio: Crosetto, non parla la parte lesa ma (stra)parlano gli indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono l’unico che non parla sul tema ‘Dossier’”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Nonostante sia la persona che ostinatamente, in solitudine, senza solidarietà, ha cercato la verità. Contro nessuno. Solo per giustizia. Non parlo per rispetto dell’inchiesta. Non parla la parte lesa ma (stra)parlano gli indagati”, ha scritto il ministro in un messaggio su X. (Res)