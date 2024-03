Usa: Arizona, la senatrice Kyrsten Sinema non correrà per la rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice indipendente Kyrsten Sinema ha annunciato che non intende correre per la rielezione per il suo seggio in Arizona alla camera alta del Congresso. In un messaggio video pubblicato sulla piattaforma X, ha affermato che lascerà il Senato alla fine dell’anno. In corsa per prendere il suo posto ci sono il deputato democratico Ruben Gallego e la repubblicana Kari Lake, già candidata all’incarico di governatrice e vicina a Donald Trump. (Was)