Dossieraggio: Lanzi-Croatti (M5s), ferma condanna per delegittimazione Antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alle recenti osservazioni riguardanti la Procura nazionale antimafia, vogliamo esprimere una posizione unitaria e ferma. La tendenza crescente, soprattutto da parte di alcune fazioni politiche, a mettere in dubbio l'autorevolezza di tale istituzione, va condannata fermamente e non può diventare oggetto di discussioni e sterili polemiche”. Lo affermano Marco Croatti, senatore del Movimento 5 stelle e Coordinatore Regionale, e Gabriele Lanzi, coordinatore regionale del Movimento 5 stelle. “È nostro dovere, in qualità di oordinatori regionali del Movimento 5 Stelle dell'Emilia-Romagna, insieme all'intera comunità del Movimento 5 Stelle della regione, tra cui l'europarlamentare Sabrina Pignedoli, la già parlamentare Giulia Sarti, ora delegata del Sindaco alla legalità a Bologna, la deputata Stefania Ascari, la consigliera regionale Silvia Piccinini, gli assessori di Faenza e Ravenna Massimo Bosi ed Igor Gallonetto, oltre a tutti i consiglieri comunali, unirci in questa dichiarazione per sottolineare che la lotta alla criminalità organizzata deve essere condotta con serietà, rispetto e al di sopra di qualsiasi considerazione politica partigiana perché è ancora oggi più che mai attuale su diversi fronti, compresi i consistenti allarmi collegati ai fondi del Pnrr”, proseguono. (segue) (Rin)