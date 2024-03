Gaza: Casa Bianca, Israele deve aprire più valichi per far passare aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane devono aprire più valichi per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non vi è nulla di accettabile nella situazione umanitaria nella Striscia di Gaza: stiamo lavorando con Israele per rafforzare l’assistenza”, ha detto. (Was)