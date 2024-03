Abruzzo 2024: Meloni chiude campagna Marsilio e predica ottimismo, sarebbe devastante tornare indietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatti gli scongiuri del caso la presidente Meloni ha voluto innanzitutto rimarcare il buon lavoro fatto dal presidente uscente e la compattezza del centrodestra, che sta insieme “da 30 anni” e che nella corsa elettorale è più unito che mai: “In Abruzzo ci mettiamo la faccia” perché “stiamo insieme per scelta. Governiamo insieme una nazione e molte Regioni e i risultati si stanno vedendo”, ha rivendicato la premier facendo un netto distinguo con il campo largo avversario: “Ho visto cose incredibili in questa campagna elettorale: Conte che diceva che non era alleato con Renzi, Renzi che diceva che non è alleato con Conte, sono tutti alleati ma si vergognano a dirlo”. Al contrario del centrodestra dove “la visione è compatibile” e per questo il governo “procede veloce nelle decisioni”. Come avvenuto, rivendica la premier, anche in Abruzzo grazie al “buon governo” del presidente Marsilio. Di cui la premier rivendica le origini abruzzesi, attaccando chi del presunto “pendolarismo” del presidente fra Roma e l’Abruzzo ha fatto motivo di campagna elettorale. (segue) (Rin)