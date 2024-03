Venezuela: commissione elettorale fissa le presidenziali al 28 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione nazionale elettorale del Venezuela (Cne) ha comunicato che le elezioni per la presidenza si terranno il 28 luglio. Il calendario elettorale prevede il 16 marzo come data limite per la presentazione delle candidature, la cui formalizzazione sarà effettuata tra il 21 e il 25 marzo. La decisione limita la partecipazione della principale candidata dell'opposizione María Corina Machado, vincitrice delle primarie realizzate ad ottobre ma su cui grava una discussa causa di inabilitazione politica. (Vec)