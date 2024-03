Sanità: Lorenzin (Pd), importante ddl per utilizzo dati sanitari secondari per tutela salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi nella sala Atti Parlamentari del Senato il convegno “Gestire i dati sanitari è possibile?”, su iniziativa della senatrice Beatrice Lorenzin. Nel corso dell’incontro è stata illustrata dai senatori Beatrice Lorenzin, Dario Parrini, Valeria Valente e Cristina Tajani, una proposta di legge, firmata anche dal Presidente Francesco Boccia, e da gran parte del gruppo dem, che individua uno strumento a carattere sperimentale e temporaneo a totale controllo pubblico, sull'utilizzo dei dati sanitari, messa a punto con la collaborazione di un team multidisciplinare coordinato da Fondazione The Bridge. L’utilizzo dei dati sanitari secondari riveste un particolare interesse per i cittadini, poiché le informazioni raccolte nelle attività di assistenza clinica e quelle in possesso della sanità pubblica potrebbero essere utilizzate per promuovere una medicina preventiva e di iniziativa, come sempre più i pazienti e i medici ci chiedono. Deve essere obiettivo di tutti migliorare la qualità della vita dei pazienti e rendere sempre più accessibili le opportunità di cura e allo stesso tempo trovare nuove soluzioni alle problematiche e alle opportunità che la gestione dei dati ci offrono oggi. (segue) (Rin)