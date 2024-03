Imprese: Maire chiude 2023 con ricavi a 4,3 miliardi, nel 2033 attesi a 10 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando i buoni risultati sul 2023, la Guidance 2024 prevede un altro anno di forte crescita. Ricavi compresi tra 5,7 e 6,1 miliardi di euro (+30-40 per cento), raggchiudiungendo il livello previsto nel Piano Strategico 2023-2032 con quattro anni di anticipo. Ebitda compreso tra 360 e 405 milioni di euro (+30-45 per cento). Capex comprese tra 140 e 170 milioni di euro, principalmente dedicate all'espansione del portafoglio tecnologico. Disponibilita' nette adjusted in rialzo rispetto al 31 dicembre 2023. (segue) (Rem)