Imprese: Maire chiude 2023 con ricavi a 4,3 miliardi, nel 2033 attesi a 10 miliardi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Piano strategico 2024-2033, il settore downstream e' caratterizzato da una crescita cospicua degli investimenti, sempre piu' orientati verso soluzioni a bassa impronta carbonica, sostenendo la crescita del Gruppo. Sustainable Technology Solutions continuera' a puntare sulle tecnologie proprietarie e sulle sue competenze nell'ingegneria di processo per supportare la decarbonizzazione dell'industria e l'economia circolare con soluzioni complete ed efficaci. Integrated E&C Solutions beneficera' della crescita delle dimensioni dei progetti grazie alle sue indiscusse abilita' esecutive, ulteriormente rafforzate per effetto di un costante incremento della capacita' di ingegneria. Nel 2033 attesi Ricavi per oltre 10 miliardi di euro e Ebitda di circa 1 miliardo di euro, raggiungendo un margine a doppia cifra alla fine del piano. Oltre 1 miliardo di euro di investimenti cumulati, incluse operazioni di M&A, per supportare l'espansione del portafoglio tecnologico e le iniziative di Met Development. Dividendi: ipotizzato un aumento del pay-out al 55 per cento nel 2025 e al 66 per cento dal 2026. Forte generazione di cassa che porta le disponibilita' nette adjusted a superare 1,6 miliardi di euro nel 2033, anche tenuto conto degli investimenti cumulati e dei dividendi. (Rem)