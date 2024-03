Dl Ex Ilva. De Carlo (Fd'I), più risorse per proroga integrazione al reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato in Senato l'emendamento al decreto ex Ilva a firma del senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo che prevede l'aumento del fondo per l'integrazione al reddito da 10 a 16,7 milioni di euro, integrazione che ora potrà essere "prorogabile fino a un massimo di dieci settimane". "Con questa modifica che abbiamo approvato oggi a palazzo Madama, la durata della misura resterà come previsto dal testo di massimo 6 settimane, ma potrà ottenere una proroga fino a 10 settimane grazie all'aumento delle risorse messe a disposizione per coprire la misura", evidenzia De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione che giovedì scorsa aveva licenziato il testo.(Rin)