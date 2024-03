Scuola: Marti (Lega), bene Valditara con semplificazione gestione pagamenti personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la misura che semplifica la gestione, da parte delle istituzioni scolastiche, dei pagamenti per il personale amministrativo e tecnico dell'organico Pnrr e Agenda sud". Lo scrive in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a palazzo Madama. "Un intervento normativo, fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e concretizzatosi in sinergia con il ministero dell'Economia e delle Finanze. Ennesimo impegno Lega mantenuto a tutela delle istituzioni scolastiche e di tutti i suoi lavoratori", conclude. (Com)