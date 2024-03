Israele: premier Netanyahu respinge richiesta Ben Gvir di maggiori restrizioni per Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha respinto la richiesta del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, di aumentare le restrizioni all'ingresso dei fedeli nella moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, durante Ramadan, mese sacro per i musulmani che comincerà il 10 marzo. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”. In precedenza il premier aveva affermato: "La politica di Israele è sempre stata e sarà sempre quella di mantenere la libertà di culto per tutte le religioni". Netanyahu ha aggiunto: "Naturalmente ci siamo sempre comportati in questo modo durante la festività del Ramadan e ci comporteremo così anche adesso", precisando: "Faremo di tutto per mantenere la libertà di culto sul Monte del Tempio, pur mantenendo in modo appropriato le esigenze di sicurezza e protezione, e permetteremo ai fedeli musulmani di celebrare la festività". (Res)