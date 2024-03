Lavoro: Giachetti (Iv), pdl su insegnamento in scuole è demagogica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La previsione di una particolare attenzione nelle scuole ai temi della sicurezza sul lavoro ma a costo zero, certifica che questo provvedimento non è che l'ennesima legge manifesto". Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia viva, nel corso della dichiarazione di voto sulla pdl per l'introduzione nelle scuole delle conoscenze in materia di sicurezza e diritto nei luoghi di lavoro. "Nel tentativo di individuare strumenti effettivi per la riduzione del dramma quotidiano delle morti sul lavoro, la creazione di una sensibilità su questo tema fin da giovani può avere un rilievo. Ma quale professore, non essendo stato stanziato un euro né prevista una formazione specifica, potrà spiegare cosa è necessario fare in termini di diritti del lavoro per garantire la sicurezza? Siamo davanti a un ricatto morale. Si richiama un tema sensibile, si fa credere che si farà qualcosa di concreto ma non si va oltre un inattuabile manifesto di buone intenzioni. Detto che è difficile votare contro un provvedimento del genere, ma leggi come queste sono studiate solo per ottenere un effetto demagogico. Per questo ci asterremo", ha concluso. (Rin)