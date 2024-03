Abruzzo 2024: Tajani, uniti come centrodestra, per Regione ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo uniti come centrodestra per dare un messaggio chiaro alla gente dell’Abruzzo: ci siamo, ci siamo stati e ci saremo, anche dopo la campagna elettorale”. A dirlo è stato il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato presidente della Regione Abruzzo per il centrodestra. “Continueremo a lavorare per questa terra perché merita che i suoi figli restino qui” per lavorare, ha aggiunto. (Rin)