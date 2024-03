© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un turista italiano di 18 anni è stato fermato ieri dalle forze dell'ordine in un ristorante nel centro di Monaco di Baviera per aver fatto il saluto romano. Come riferisce il sito web "T-online.de", il giovane è stato portato in una stazione di polizia per ulteriori accertamenti, venendo rilasciato dopo il pagamento di una sanzione amministrativa da migliaia di euro. (Geb)