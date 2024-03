© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa alla cerimonia di Opening Esxence 2024.Gate 5 Allianz-MiCo Centre, viale Scarampo (ore 9:30)L'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa di Superdesign Show 2024.Flavio Lucchini Art Museum, via Tortona 27 (ore 10:30)Le assessore Elena Grandi (Ambiente e Verde) e Gaia Romani (Partecipazione) partecipano, insieme ad Andrea Amato, Presidente di We are Urban Milano (WAU!), alla conferenza stampa di presentazione del calendario degli interventi e dei progetti del 2024 dell'associazione di volontariatoPalazzo Marino, sala Brigida (ore 12)L'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa 5VIE Design Week 2024.Palazzo Litta, corso Magenta 24 (ore 17)REGIONEConvegno promosso dal Corecom Lombardia dal titolo "Informazione e Intelligenza Artificiale: una sinergia possibile”. Intervengono il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il Sottosegretario regionale con delega alla digitalizzazione Ruggero Invernizzi, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino e il Coordinatore nazionale dei Presidenti Corecom e Presidente del Corecom della Basilicata Antonio Donato Marra.Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore 9:30)Presentazione dello studio "Droghe e pianura bergamasca" promosso dall’Associazione genitori antidroga, in collaborazione con l’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, con il quale è stato analizzato il consumo di sostanze stupefacenti in provincia di Bergamo. Intervengono: il Presidente del Consiglio del Consiglio regionale Federico Romani; l’Assessore al Welfare Guido Bertolaso; l’assessore alla Famiglia Elena Lucchini; l’assessore alla Casa Paolo Franco e dei Consiglieri regionali Emanuele Monti, Giovanni Malanchini, Carlo Borghetti e Paola Bulbarelli (membro del “Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze” istituito dalla L.R n. 23/2020); il Presidente dell’Associazione Genitori Antidroga Enrico Coppola e il Presidente di Arca Mantova Maurizio Mirandola. Sara Castiglioni e Noelia Salgueiro Gonzalez, ricercatrici Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, presentano i risultati sull’indagine sul consumo di droghe.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone (ore 10)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, Disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa al convegno "Educarsi ed educare, per contrapporsi a disagio e violenza" dedicato al tema del disagio giovanile.Teatro comunale, viale Europa Rivanazzano Terme/Pv (ore 10)Il presidente Attilio Fontana e l'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori per la quinta tappa del tour "La Lombardia delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer)". È presente, tra gli altri, anche Paolo Arrigoni, presidente del GSE (Gestore dei servizi energetici).Utr Varese, viale Belforte, 22 Varese (ore10:30)Gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e protezione civile) intervengono alla cerimonia di inaugurazione del Comando unico di Polizia locale dei Comuni di Nerviano e Pogliano Milanese (Mi).Via Toscanini, 1 Pogliano Milanese/Mi (ore 10:30)VARIED&I in finance – Diversità e inclusione: elementi essenziali per lo sviluppo Organizzato da: Abi e AbiServizi. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi.Centro Congressi Fondazione Cariplo Via Romagnosi, 8 (ore 9:30)Proclamazione dei nuovi “Giusti” di Milano in occasione della Giornata europea dei Giusti. Intervengono la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi; il Presidente della Fondazione Gariwo Gabriele Nissim, per l'Unione delle Comunità Ebraiche Giorgio Mortara, Marco Vigevani per Vera Vigevani Jarach, Renata Colorni per Altiero Spinelli, Andrea Gullotta per Jurij Dmitriev, Taghi Rahmani per Narges Mohammadi.Monte Stella, Giardino dei giusti (ore 10:30)Conferenza Stampa Superdesign Show FLA FlavioLucchiniArt Museum - AtelierSuperstudio Più Via Tortona, 27 (ore 10:30)Conferenza di presentazione di “Condivivere.casa” la prima residenza adattiva di Milano ideata dall’arch. Joseph Di Pasquale.Via Soffredini, 75 (ore 10:30)Presentazione dei risultati 2023 di Svicom. Intervengono Fabio Porreca, Chairman; Letizia Cantini, General Manager; Corrado Di Paolo, General Manager - Svicom AgencySvicom Headquarter Via Dante, 15 (ore 10:30)Conferenza stampa dei sindacati degli inquilini contro la delibera comunale che avvia il percorso di costituzione di fondi immobiliari gestiti da Invimit sgr (società del Ministero delle Finanze che opera in ottica e con logiche di mercato) in cui far confluire progressivamente il patrimonio delle case popolari comunali.Camera del Lavoro (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della Borsa internazionale dei laghi del Nord ItaliaCamera di Commercio Como-Lecco, Via Giuseppe Parini, 16 Como (ore 11)Prolusione ai Corsi di Teologia. Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia. L'evento, aperto dal saluto del rettore Franco Anelli, è introdotto dall'assistente ecclesiastico generale dell'Ateneo monsignor Claudio Giuliodori.Università Cattolica, aula Magna, largo Gemelli, 1 (ore 13)Pirelli illustra alla comunità finanziaria i risultati 2023 e l'Industrial Plan Update 2024-25.Conference call (ore 14)"Se questo è Levi", rappresentazione dedicata al celebre scrittore testimone diretto della Shoah, in programma , in occasione della Giornata europea dei Giusti dell'umanità.Palazzo Marino, aula consiliare (ore 19) (Rem)