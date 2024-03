Cortei: Prisco, inaccettabili parole Pagliarulo, istituzioni a Anpi prendano distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), Gianfranco Pagliarulo, sono "inaccettabili e irriguardose nei confronti delle istituzioni e di chi in divisa è al servizio dello Stato". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco. "Mi auguro che tutte le istituzioni - e la stessa Anpi - prendano le opportune distanze dalle parole del presidente Pagliarulo", ha aggiunto. "È scoraggiante che si alimenti un clima d'odio per il solo scopo di far parlare di sé. Al netto dei dovuti accertamenti dei fatti, affermare che il ministero dell'Interno spinga la polizia di Stato alla repressione violenta delle proteste è frutto di un 'delirio complottista' e mi auguro che chi mina la credibilità delle istituzioni ne risponda nelle sedi opportune", ha concluso Prisco. (Rin)