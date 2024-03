Iveco: pubblica bilancio 2023 e convoca l’Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group comunica di aver depositato in data odierna presso la Netherlands Authority for the Financial Markets (Afm) il bilancio per l’esercizio 2023 in formato Esef (European single electronic format). Il documento è disponibile nella sezione Investors del sito internet della Società. Il bilancio 2023 sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti di Iveco Group, che si terrà ad Amsterdam il giorno 17 aprile 2024 alle ore 12:00 Cest. L’ordine del giorno dell’Assemblea prevede altresì la discussione della dividend policy della Società, la proposta di distribuzione di un dividendo pari a euro 0,22 per common share, la relazione sulla remunerazione (oggetto di voto consultivo), l’esonero da responsabilità dei componenti del Board, la (ri)nomina degli Executive Directors e dei Non-Executive Directors, la conferma di Deloitte Accountants B.V. nel ruolo di revisore indipendente e il rinnovo dell’autorizzazione in corso per l’acquisto di azioni proprie della Società. Inoltre, come raccomandato dal Comitato di monitoraggio del Codice di corporate governance olandese, l’Assemblea è chiamata a discutere il capitolo dell’Annual report recante la descrizione della struttura di corporate governance e dell’ottemperanza della Società con il medesimo Codice, così come aggiornato nel 2022. Infine, il Board ha deciso di sottoporre alla discussione dell’Assemblea il Sustainability Report della Società, volto a fornire ai suoi stakeholders una vista complessiva sull’operatività di Iveco group, integrando risultati e obiettivi finanziari con risultati e obiettivi di natura ambientale e sociale. Subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea, le common shares di Iveco group saranno quotate exdividend il giorno 22 aprile 2024. La record date per il dividendo sarà il 23 aprile 2024 e il dividendo sarà messo in pagamento il 24 aprile 2024. (Com)