© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non potete immaginare quanto per me sia importante, in una vita fatta di problemi da risolvere, di aerei, tornare qui” in piazza “per prendere la benzina per andare avanti fino alla prova successiva”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato presidente della Regione Abruzzo per il centrodestra. (Rin)