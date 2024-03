© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra priorità sarà il rinnovo del contratto delle forze dell’ordine perché non ci si può ricordare di loro solo per insultare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato presidente della Regione Abruzzo per il centrodestra. (Rin)