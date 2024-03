Abruzzo 2024: Meloni, insieme per scelta, altri si vergognano alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Abruzzo “ci mettiamo la faccia perché stiamo insieme per scelta. Ho visto cose incredibili in questa campagna elettorale: Conte che diceva che non era alleato con Renzi, Renzi che diceva che non è alleato con Conte, sono tutti alleati ma si vergognano a dirlo”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato presidente della Regione Abruzzo per il centrodestra. “Noi governiamo insieme una nazione e molte Regioni e i risultati si stanno vedendo”, ha aggiunto. (Rin)