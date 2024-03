Decreto ex Ilva: Urso, ci vogliono coesione e responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "In sede di conversione – ha sottolineato Urso – sono state approvate una serie di proposte emendative che hanno recepito le richieste che ci sono giunte dall’indotto in queste settimane di confronto e di ascolto delle loro esigenze. In particolare, viene prorogata sino a un massimo di dieci settimane, dalle attuali sei, la cassa integrazione dei lavoratori dell'indotto; sono stati rivisti i parametri di accesso al Fondo di garanzia e accolta la richiesta della Regione Puglia, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, di svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione per ulteriori finanziamenti in favore delle imprese della filiera”. “Tutto questo – ha concluso – è stato possibile grazie all'assunzione di responsabilità del governo e al lavoro sinergico con tutte le forze politiche che hanno collaborato". "Ora dobbiamo proseguire con l'impegno di garantire il diritto fondamentale alla salute, tutelando i lavoratori di un asset strategico. Il Sistema Italia c'è", ha concluso il ministro. (Rin)