Gaza: Usa, paracadutati altri 36 mila pasti già pronti per i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno paracadutato nuovi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Tre aerei militari C-130 hanno sganciato più di 36 mila pasti già pronti da mangiare per la popolazione civile”, ha detto, aggiungendo che all’operazione hanno partecipato anche alcuni velivoli delle Forze armate della Giordania. “Continuiamo a lavorare con i partner internazionali per rafforzare l’assistenza umanitaria ai civili nella Striscia di Gaza, e stiamo esplorando anche altre opzioni a questo proposito, come un corridoio marittimo”, ha concluso. (Was)