Lavoro: Calderone, promuovere cultura sicurezza nelle scuole è impegno che deve vederci uniti

- La cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro “è cultura della vita. Promuoverne la diffusione a partire dai banchi di scuola è parte di un impegno che deve vederci tutti uniti nell'obiettivo comune contro gli incidenti sul lavoro”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, in merito all'approvazione alla Camera della proposta di legge per l'introduzione dell'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. “I giovani – ha concluso – possono essere ambasciatori di questo impegno e le istituzioni sono in prima fila al loro fianco". (Rin)