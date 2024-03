© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrattazione collettiva "non deve scendere sotto i nove euro l’ora" e "finora non è bastata ad evitare che ci fossero 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di "Porta a porta" che andrà in onda stasera su Rai1. “La contrattazione collettiva sotto i nove euro l’ora è sfruttamento e non può essere legale”, ha concluso. (Rin)