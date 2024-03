© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Abruzzo "l'83 per cento dei medici sono obiettori di coscienza". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di "Porta a porta" che andrà in onda stasera su Rai1. "In Italia serve la piena attuazione della legge 194, che rischia di rimanere su carta se dove la destra governa viene impedito l'accesso all'aborto tramite la pillola abortiva", ha concluso. (Rin)